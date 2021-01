Acusados de assassinar jovem de 21 anos são presos pela PCDF

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 8ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu dois homens, de 25 e 26 anos, autores de dois homicídios. Os suspeitos, na noite do último dia 17, assassinaram um homem de 21 anos por meio de arma de fogo, fato este presenciado pela testemunha ocular que é companheira do suspeito de 25 anos. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital de Base de Brasília, porém não resistiu aos ferimentos na cabeça e veio a óbito pouco tempo depois.

A testemunha do homicídio era companheira do suspeito de 25 anos há anos, sendo que já tinham dois filhos. Porém, o seu terceiro filho, recém-nascido, tinha como pai a vítima de 21 anos, fato recentemente descoberto pelo suspeito, o que o motivou a matá-lo, com a ajuda do suspeito de 26 anos.

Realizadas diligências imediatas, a equipe de plantão da 8ª Delegacia de Polícia logrou êxito em realizar a prisão em flagrante delito do suspeito de 25 anos, o qual foi encaminhado à Central de Flagrantes e devidamente autuado.

Poucas horas após a prisão do suspeito de 25 anos, já por volta de 2h do dia 18/01/2021, quando ele já se encontrava sob custódia, o seu comparsa, o suspeito de 26 anos, compareceu em sua residência, ali encontrando a companheira do suspeito de 25 anos. Neste momento, após uma discussão acalorada entre ambos e agressões recíprocas, o suspeito de 26 anos a executou com dois disparos de arma de fogo na cabeça, enquanto ela ainda carregava no colo o recém-nascido, agindo com extrema frieza e crueldade.

Já na quarta-feira (20), no período da tarde, após intensa investigação, a equipe da 8ª Delegacia de Polícia localizou e prendeu o suspeito de 26 anos em poder de um revólver de calibre .38, municiada, sendo a mesma arma de fogo utilizada nos dois homicídios.