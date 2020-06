Acusado de tentativa de feminicídio tem liberdade negada pela Justiça

PUBLICIDADE 

O juiz substituto do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) converteu em preventiva a prisão de Walison Borges de Melo, preso em flagrante e autuado pela polícia pela prática, em tese, de tentativa de homicídio, crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A audiência ocorreu no último domingo (7). Após os relatos do preso e ao analisar os elementos concretos existentes nos autos, o juiz entendeu existirem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado como “único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”.

De acordo com informações dos autos, o fato aconteceu quando a vítima foi à sua residência, acompanhada de agentes da Polícia Civil, em razão de medidas protetivas que foram concedidas anteriormente, para apanhar roupas e objetos pessoais. Enquanto reunia seus pertences e aproveitando-se de um momento de distração da vítima, o companheiro desferiu contra ela dois golpes de faca, que ficou cravada no pescoço da ofendida.

“Tudo isso, repita-se, na frente de policiais civis que auxiliavam a vítima a deixar a residência. Assim, fica absolutamente claro que nada pode deter a sanha criminosa e violenta do custodiado, senão a prisão preventiva”, ressaltou o juiz em sua decisão.

O inquérito foi encaminhado para a 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, onde tramitará o processo.

Com informações do TJDFT