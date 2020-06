Acusado de roubar criança de dois anos é preso novamente pela PCDF

PUBLICIDADE

No dia 4 de maio, um homem de 55 anos agrediu uma criança que brincava no quintal de casa, no Guará, para roubar um aparelho de celular. Ele foi preso do dia 31 por descumprir a medida protetiva em favor de sua mãe, mas foi solto no dia seguinte com a determinação do uso da tornozeleira eletrônica.

Nessa terça-feira (9), a justiça do DF expediu mandado de prisão preventiva do autor pelo roubo cometido contra a criança. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de policiais da 4ª Delegacia de Polícia (DP), o localizou na tarde dessa sexta-feira (12) e emitiu voz de prisão.

O inquérito policial já foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. O homem, identificado como Edinaldo Gonçalves Nogueira da Silva, possui extensa ficha criminal, com 19 inquéritos policiais, sendo o primeiro instaurado em 1988. Além disso, o autor possui ficha com seis condenações criminais, 18 mandados de prisão, 7 recomendações de prisão e 67 alvarás de soltura judiciais.