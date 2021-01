Acusado de feminicídio em Sobradinho tira a própria vida em Goiás

PUBLICIDADE

Na madrugada desta terça-feria (12) Geovane Geraldo Mendes Cunha, 44 anos, se matou após ser perseguido pela polícia em São Gabriel, Goiás, após invadir a casa da ex-companheira e a matar com três tiros. O homem trabalhava na Companhia Energética de Brasília (CEB) e, no momento do crime, o filho da mulher estava em casa e presenciou a barbaridade.

Após o crime, ele pegou o carro da vítima para fugir e, após ser localizado pela polícia, foi iniciada uma perseguição. Chegando em São Gabriel, ele decidiu tirar a vida com a própria arma. O assassinato de Marley de Barcelos Dias, 57, aconteceu no Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho.

O filho da mulher, um jovem de 23 anos, contou que o assassino pulou o muro da residência e causou uma discussão. O suspeito teria atirado à queima-roupa contra a vítima e, após ela cair, atirou mais duas vezes. A mulher já não tinha sinais vitais quando o socorro chegou.

Marley já havia registrado ocorrências de violência doméstica contra ele e, mesmo com as medidas em vigor, ele cometeu o crime dentro da casa da vítima.