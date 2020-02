Acusado de feminicídio é condenado a 21 anos de prisão

PUBLICIDADE 

O Ministério do Público do Distrito Federal e Território (MPDFT), por meio da Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Guará, obteve a condenação de Márcio do Nascimento Batista pelo assassinato da então companheira, Sandra Rodrigues. A pena, estipulada nesta sexta-feira (7), foi ficada em 21 anos de reclusão em regime inicial fechado.

As três qualificadoras apresentadas na denúncia foram aceitas pelos jurados. São elas: motivo torpe, emprego de meio cruel (Sandra morreu asfixiada) e feminicídio (o homicídio foi praticado em contexto de violência doméstica). A Promotoria recorrerá para pedir o aumento da pena.

O crime ocorreu em 4 de março de 2018. Após uma discussão, Márcio espancou Sandra a ponto de provocar traumatismo craniano. As agressões aconteceram dentro de um contêiner. Ele então deixou a companheira inconsciente no local e ateou fogo. Ela morreu asfixiada.

Com informações do MPDFT