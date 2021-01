Acusado de corrupção, ex-deputado é preso no Distrito Federal

PUBLICIDADE

Foi preso, nessa segunda-feira (25), o ex-deputado federal José Rajão Filho, acusado de peculato qualificado em inquérito sobre venda de apólices da dívida pública de propriedade da Polícia Militar. Ele, que estava foragido, também já atuou como coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (DF).

O ex-parlamentar está respondendo por desvio de recursos que ultrapassariam o equivalente a R$ 1,7 milhão entre 1996 e 1997. A denúncia indica que o montante foi desviado em obras na Policlínica, no Colégio Militar, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap) e na aquisição de um lote em Caldas Novas (GO).

Rajão encontra-se, no momento, na carceragem do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM).