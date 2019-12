Acontece cirurgia inédita neste sábado no Hmib

Na manhã deste sábado (21) o Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib) vai realizar uma cirurgia inédita. A paciente é uma gestante que está na 22ª semana de uma gravidez gemelar. As gêmeas dividem a mesma placenta e estão com o desenvolvimento comprometido por um problema no recebimento do sangue. A cirurgia, uma fetoscopia, é necessária para salvar a vida das crianças.

A situação das gêmeas é conhecida como a Síndrome de Transfusão Fetofetal, que acontece quando um bebê está recebendo mais sangue do que o outro. Nesta cirurgia, os vasos da placenta que fazem a comunicação entre os dois fetos são separados por laser, com a utilização de um instrumento denominado Fetoscópio, uma câmera introduzida na cavidade amniótica.

“As gêmeas dividem a placenta e existem conexões causando desequilíbrio no fluxo de sangue entre elas. Uma fica sobrecarregada com sangue demais e a outra sem nada. Por conta disso, ambas têm risco elevado de morrer. O tratamento é uma cirurgia intrauterina a laser para separar as conexões”, informa uma das médicas que vai realizar a cirurgia, Danielle do Brasil.

A paciente, Karla Sarah da Silva, 23 anos, é de Aparecida de Goiânia (GO). Logo nas primeiras semanas, ela descobriu que a gravidez era de gêmeos e que poderia ter complicações. No começo, foi acompanhada por médicos da cidade, mas logo foi orientada a buscar um especialista em medicina fetal.

“Ficamos preocupados ao saber que esses especialistas eram de difícil acesso, que só tinha em outros estados e na rede particular era muito caro. Mas, há uma semana fomos encaminhados para o Hhmib. Aqui, os médicos nos explicaram sobre o procedimento e os riscos, mas também passaram muita confiança”, pontua Karla Sarah.

Complexo e desafiador, o procedimento cirúrgico envolverá uma equipe médica treinada e preparada, formada por dois especialistas em medicina fetal que farão o possível para salvar a vida das bebês.

“O Hmib, mais uma vez, está sendo vanguarda dentro da sua especificidade e do diferencial que oferecemos para a rede, como a medicina fetal, gravidez de alto risco, reprodução humana. É a primeira vez que essa cirurgia é feita pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Através da competência dos nossos profissionais de ponta, vamos fazer a diferença ao tentar salvar a vida das gêmeos e, com certeza, vamos lograr êxito”, conclui o diretor do Hmib, Rodolfo Alves.

Com informações da Agência Brasília.