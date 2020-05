Ações da Fecomércio-DF durante a pandemia liberaram mais de R$ 1 Bi

PUBLICIDADE 

Quando a pandemia de Coronavírus começou a Fecomércio-DF criou uma sala de situação para acompanhar e divulgar informações sobre a pandemia e o vírus com um informativo diário.

A instituição também passou a receber uma ajuda do Banco de Brasília (BRB), que liberou até R$ 1 Bilhão para empresas filiadas aos sindicatos da Fecomércio-DF com o intuito de reduzir os impactos econômicos.

Além disso, a Fecomércio também passou a fazer parte do Grupo Econômico instituído pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O trabalho junto ao GDF ajudou na liberação de empreendimentos de saúde dentro de shoppings, além de negociações positivas.

Para manter o público cada vez mais informado, o Sistema Fecomércio-DF ainda realizou pesquisas, lançou cartilhas, campanhas e o Portal Observatório do Comércio.

A instituição está trabalhando fortemente em prol da população e dos empresários ao buscar o adiamento de impostos, redução de preços e a suspensão do corte no Sistema S, que gerará um impacto negativo na prestação de serviços essenciais para a comunidade. Os sindicatos filiados também se engajaram na realização de campanhas para a doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza.

O programa Mesa Brasil Sesc também não parou e continuou o trabalho de arrecadação e distribuição de alimentos para quem precisa. O programa também contou a parceria do festival de lives Fome de Música para a doação de mais alimentos. Preocupada com a saúde, a Fecomércio-DF firmou um convênio junto com o Sesc-DF e o Sindicato de Laboratório para a realização de testes da COVID-19. Além disso, o Sesc-DF está oferecendo diversos outros serviços.

A área de odontologia está prestando atendimento de urgência gratuito para a população desde março. Na parte médica são ofertadas consultas por telefone e presenciais. Pensando na saúde mental, terapias on line podem ser realizadas com psicólogas do Sesc-DF. A coordenação de alimentação tem produzido e comercializado marmitas a preços acessíveis, além de oferecer tele atendimentos com nutricionistas.

O Sesc também tem realizado acolhimentos virtuais e promovido atividades para os idosos. A produção de máscaras caseiras também é uma das frentes da instituição. Já a educação não tem medido esforços para manter as aulas virtuais e produzir conteúdos para os estudantes. No esporte estão sendo promovidas lives com atividades físicas.

O Senac-DF tem produzido máscaras cirúrgicas para serem doadas à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No total, a instituição entregou 24 mil máscaras que foram confeccionadas pelos instrutores dos cursos de Costureiro do Senac com o auxílio voluntário de alguns alunos e ex-alunos. Em parceria com o Sesc-DF, a instituição produzirá 100 mil máscaras de tecido que serão doadas para o governo do Distrito Federal distribuir às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Como parceiro do setor produtivo, o Senac-DF promoveu lives com especialistas e convidados da instituição para falar de temas como moda, boas práticas na manipulação de alimentos e no atendimento ao cliente, gestão de tempo em EAD e sobre os cuidados de saúde. A ação faz parte do Programa de Desenvolvimento do Comerciário, produzido pelo Senac-DF para integrar o Plano de Reabertura do Comércio, que prevê medidas a serem adotadas pelo setor produtivo para evitar a propagação do novo coronavírus quando da reabertura de lojas, prevista para esse mês.

Também dentro das atividades do Plano de Reabertura do Comércio, o Senac-DF iniciou a oferta de minicursos para capacitar e orientar empresários e empregados do comércio sobre aspectos a serem observados quando da abertura dos estabelecimentos comerciais. Essas são algumas das ações que o Sistema Fecomércio/DF tem empreendido para enfrentar a crise.