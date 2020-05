Ações beneficentes ganham as ruas da capital

PUBLICIDADE 

Ações beneficentes têm ganhado destaque nestes tempos de pandemia. Nesta terça-feira (19/05/2020), por exemplo, voluntárias do Instituto do Carinho e do Comitê Social do Grupo Mulheres do Brasil distribuíram 70 marmitas e kits de higiene pessoal a pessoas em situação de rua, ao lado do parque ecológico Burle Marx. Mesmo em tempos de distanciamento social, este tipo de aproximação é um gesto de solidariedade.

Nos kits estão incluídos máscara, escova de dentes e creme dental, hastes flexíveis, sabonete e um pacote de absorvente para o conjunto feminino. Ao todo são 200 materiais de cada item para serem distribuídos em todo o DF até o fim desta semana. A escolha dos locais é feita de acordo com o que as voluntárias veem pela cidade e recebem de informações de fora do grupo.

“Vamos aonde a necessidade aparece. Às vezes paramos em alguns lugares e mesmo quem não está em situação de rua, também ajudamos. Guardadores de carro, catadores de recicláveis que encontramos no caminho, funcionários de limpeza pública, etc.”, explicou Viviane de Melo, uma das organizadoras do grupo. Amanhã (20/05/2020) o plano é realizar a entrega na Praça do Relógio, no centro de Taguatinga. Aos fins de semana, normalmente ajudam a comunidade reunida no HRAN.

Até o fim da semana, serão cerca de 5 mil marmitas distribuídas no DF. Mas tudo começou com apenas 40, em 28 de março. Viviane de Melo e a mãe Cristina participavam anteriormente de um grupo de auxílio a crianças em situação de vulnerabilidade social, mas, devido à pandemia, os trabalhos foram suspensos e novas formas de colaboração precisaram ser pensadas. “Quando assistimos a uma reportagem sobre algumas ações nesse sentido, ficamos motivadas a fazer”, comentou a voluntária.

Juntamente com Ana Laura Mazzei – vice-presidente do Instituto do Carinho e coordenadora do Comitê Social do Grupo Mulheres Do Brasil -, Taciana Freitas – coordenadora do Comitê Social do Grupo Mulheres do Brasil -, Carol Pereira e a mãe Solange, Cássia Iwamoto, Jane Alvarenga, Dálete Alvarenga e Rejiane Ataíde, a ação foi realizada no início da tarde.

Como ajudar

Para quem deseja ajudar no projeto, doações podem ser feitas por meio de um drive-thru em um posto de coleta instalado no Cartório JK, na 505 Sul, que recebe alimentos e itens de higiene pessoal das 9h às 17h, ou por meio de doações on-line pelo Vakinha. O custo de um kit é de R$ 10.

Neste período, o frio começa a intensificar e doações de agasalhos e cobertores também podem ser feitas no drive-thru indicado.