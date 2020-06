Acidentes perto de Brazlândia deixam duas pessoas mortas

PUBLICIDADE

Dois acidentes ocorridos na noite de quarta-feira (24), próximo a Brazlândia, fizeram duas vítimas fatais. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuou nas ocorrências.

No primeiro acidente, o motorista de uma carreta carregada de madeira MDF perdeu o controle ao fazer uma curva acentuada na BR-080, sentido Brazlândia. Quando os bombeiros chegaram ao local, de difícil acesso e baixa iluminação, encontraram o caminhão fora da pista e a carga espalhada pela vegetação à margem da rodovia.

O motorista já foi encontrado sem sinais vitais. A idade dele não foi informada.



A outra ocorrência foi registrada no Incra 8, próximo ao balão de acesso à Brazlândia. Um carro (Mitsubishi Pajero de cor preta) e uma moto (Dafra Apache de cor preta) bateram de frente. O motorista da moto, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado com afundamento de crânio, trauma de face e sangramento no ouvido.

Os bombeiros não encontraram o capacete do motociclista. A via teve de ser completamente interditada nos dois sentidos para atendimento. O motorista do carro não se feriu.