Acidentes movimentam a BR 080 na chuva desta terça-feira (31)

Dois acidentes em sequência na BR 080 movimentaram a tarde de chuvas fortes no entorno do DF. Um veículo caiu em uma ribanceira, porém não houve feridos.

Com a chegada do guincho para remover um carro, uma outra colisão entre o próprio veículo e um caminhão aconteceu. Um dos ajudantes que estava no caminhão ficou preso às ferragens do automóvel. A vítima foi atendida e transportada pelo CBMDF ao hospital