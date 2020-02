Acidentes de trânsito marcam a manhã nesta sexta-feira em Brasília

PUBLICIDADE 

A manhã desta sexta-feira (28) foi marcada por vários acidentes de trânsito provocados pelo asfalto molhado na Capital Federal. No viaduto de cruzamento da EPGU com o fim do Eixo Rodoviário Sul, um motociclista caiu e precisou de atendimento do Corpo de Bombeiros, mas recusou o transporte ao hospital.

Embaixo do viaduto de acesso ao Eixo W Sul, um carro capotou depois de perder o controle ao entrar na curva, o condutor não se feriu. E, na alça de acesso da via L4 Sul para a Ponte das Garças, um veículo também capotou após o condutor perder o controle do carro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu todas as ocorrências e foram bem sucedidos. Todos os condutores passam bem e estão fora de perigo.