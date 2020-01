Acidente no entorno do DF deixa um morto e sete feridos

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta sexta-feira (3), um acidente com um ônibus interestadual deixou uma pessoa morta e diversas feridas, na BR-020, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a pista ficou totalmente interditada durante o atendimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), sete pessoas ficaram feridas e foram levadas para unidades de saúde em Formosa. Os demais sobreviventes foram socorridos por unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta de 3h30 com um ônibus, que asiu do Piauí com destino a São Paulo.