Acidente no balão do Aeroporto mobiliza CBMDF

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou, nesta segunda-feira (18), o atendimento de duas pessoas que se acidentaram durante uma colisão entre dois carros, no balão de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília.

De acordo com as informações divulgadas, devido o impacto da batida, houve o capotamento dos dois veículos. A condutora de um Punto, cor prata, foi encaminhada ao hospital. A motorista sentia dores no cotovelo e na perna esquerda.

Já o motorista da Mercedes, foi levado para o hospital de Base, mas não apresentava lesões .