Acidente na via Estrutural (DF); Motoristas devem optar pela Pista Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) comunica que, no início da noite desta sexta-feira (4), aconteceu um acidente na pista Norte da via Estrutural e duas faixas precisaram ser interditas para atendimento dos feridos.

Os militares ressaltam que os motoristas devem optar pela pista Sul, que já está liberada com o tráfego invertido.

De acordo com o CBMDF, dois irmãos, o condutor da moto e a garupa, foram ao chão após suposta colisão com outro veículo.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Base.

