Acidente na EPTG envolvendo ônibus e viatura policial deixa cinco feridos

Nesta terça-feira (24), um acidente na EPTG, próximo ao viaduto do SIA, envolvendo uma viatura da Polícia Civil e um ônibus deixou cinco pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na viatura estavam três policiais civis. Os dois passageiros foram encaminhados ao hospital por uma ambulância particular que passava pelo local no momento do acidente.

O motorista da viatura ficou preso às ferragens, mas foi retirado consciente e encaminhado pelos bombeiros ao Hospital de Base. Há suspeita de que ele tenha fraturas nas pernas, ainda segundo o CBMDF.

O ônibus carregava cerca de 20 passageiros. Duas mulheres ficaram feridas e foram encaminhadas também ao Hospital de Base. Uma delas, com o impacto da batida, foi projetada para frente, quebrou o nariz e desmaiou. A outra está consciente e reclamou de fortes dores na cabeça.

A via está fechada sentido SIA-Guará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, provavelmente só será liberada a faixa da direita. No momento, a via toda está bloqueada.

Aguarde mais informações.