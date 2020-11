Acidente na Epia Sul deixa quatro pessoas em estado crítico

PUBLICIDADE

Um acidente na Epia Sul, na altura da saída do Núcleo Bandeirante, sentido Santa Maria, deixou quatro pessoas em estado crítico. A colisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (16). O carro onde estava as vítimas colidiu com a mureta de proteção de uma ponte da região.

As vítimas ainda não foram identificadas. Sabe-se, no entanto, que são três pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) transportou as vítimas para o Hospital de Base. A vítima do sexo feminino teve de ser levada de helicóptero.

O trânsito teve de ser interditado nas duas vias durante o atendimento. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Aguarde mais informações