Acidente na DF-250 deixa pelo menos dois feridos

Um acidente no km 08 da DF-250, próximo a Sobradinho dos Melos, no Paranoá, deixou pelo menos duas pessoas feridas na noite de terça-feira (26). A colisão envolveu dois carros de passeio.

Um dos veículos é um Ford Ka de cor azul. Quando o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou ao local do acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia transportado o motorista. Não se sabe o estado de saúde dele. Ainda no Ford Ka, havia um jovem de 16 anos. Ele teve suspeita de fratura na bacia e foi levado ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa).

O outro veículo é um VW Gol de cor vermelha. O motorista dele é um homem de 38 anos. Ele teve fratura na clavícula direita e trauma de tórax. O CBMDF também o levou para o HRPa.

A pista teve de ser interditada no momento do socorro, causando grande engarrafamento.