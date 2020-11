Acidente na DF-001 deixa dois feridos

PUBLICIDADE

Um acidente na DF-001, na pista da Marinha, próximo a São Sebastião, deixou duas pessoas feridas na noite de segunda-feira (9).

A colisão envolveu dois carros de passeio: um GM Onix de cor prata e um GM Prisma de cor preta. O motorista do Onix saiu ileso, mas a passageira, Laine Santana, 47 anos, teve suspeita de fratura pélvica e de hemorragia. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) a transportou ao Hospital de Base.

O GM Prisma era conduzido por Paulo da Silva, 37 anos. Ele teve suspeita de fratura de costela e se queixava de dores na pelve. Foi levado ao Hospital Regional do Paranoá (HRPa). O veículo chegou a apresentar um princípio de incêndio, mas os bombeiros contiveram as chamas. Paulo já estava fora do carro neste momento.