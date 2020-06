Acidente envolvendo dois carros e uma moto deixa um ferido na saída do Park Shopping

PUBLICIDADE

No fim da tarde desta segunda-feira (22), um batida envolveu dois carros e uma moto no viaduto da Candangolândia, saída do Park Shopping.

O acidente envolveu um Ford Ka, de cor branca, conduzido por Omar Sakr Cherulli Filho, que não se feriu. Um Fiat Fiorino, de cor branca, conduzido por Jose Roberto Barbosa de Oliveira, 30 anos, que não se feriu.

Além de uma Yamaha Fazer 250, cor vermelha, conduzida por Marcos Antonio de Souza Leite, 24 anos, que teve ferimentos na perna esquerda e escoriações pelo corpo. Por conta dos machucados ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base.