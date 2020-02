Acidente envolve carro e caminhão na EPIA

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (11), um caminhão bateu na traseira de um carro na Epia Sul, sentido Brasília, em frente ao Casa Park. Antes do acidente, que aconteceu por volta das 15 horas, um Ônix preto freou no sinal vermelho. O Caminhão que vinha atrás não conseguiu parar a tempo e houve a colisão.

A motorista de 24 anos do Ônix, Claudia Mayara Nogueira, foi atendida queixando-se de dor na coluna cervical. Além de Claudia, todos os envolvidos no acidente foram encaminhados ao hospital de base, três pessoas que estavam no carro e o condutor do caminhão, Marques Denizete Pereira Borges de 56 anos.