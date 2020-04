Acidente envolve 3 veículos na BR-060 e causa morte

PUBLICIDADE 

Ocorreu, no início da tarde desta quinta-feira (23,) um acidente no quilômetro 17 da BR-060, cerca de quatro quilômetro após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sentido Goiás-DF. O acidente envolveu três carros e teve uma morte confirmada.

Um Voyage perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Uma carreta, que viu a situação parou para prestar socorro.

No entanto, um Gol que vinha atrás da carreta, também perdeu o controle e bateu na traseira da carreta. Dentre os três condutores envolvidos no acidente, a condutora do gol foi a única que faleceu, ainda no local.

Compareceram ao local equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito FEderal (CBMDF), da PRF e da Concessionária da Via.

Veja fotos do local: