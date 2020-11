Acidente entre três carros deixa homem preso às ferragens na EPIA Norte

PUBLICIDADE

Na manhã desta quarta-feira (18) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) mobilizou seis viaturas e 15 militares para atender um acidente entre três veículos na EPIA Norte, em frente à antiga Rodoferroviária, sentido sul. O acidente aconteceu por volta de 9h38.

Os veículos envolvidos foram um Fiat Siena, Honda Fit, Fiat Uno. Não se sabe a dinâmica do acidente e, durante o atendimento, duas faixas da via foram interditadas, complicando o trânsito na região. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O Fiat Siena de cor cinza era conduzido por Zorlaiton dos Santos Oliveira, 33 anos. Embora seu carro tenha ficado avariado, o condutor não se feriu. O Honda Fit de cor prata era conduzido por Cristina Maria Cesar Cruxen, 43 anos, que não se feriu, mas ficou bastante nervosa. O Fiat Uno de cor prata era conduzido pelo senhor Tiago Loei Paranhos Penteado, 37 anos. Que após o tombamento do seu carro, ficou preso às ferragens.

Tiago foi foi atendido, imobilizado e retirado do carro por equipe mista de militares do CBMDF e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Apresentava ferimentos no braço esquerdo, dor na coluna e escoriações pelo corpo. Foi levado ao hospital pela equipe do SAMU consciente, orientado e estável.