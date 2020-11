Acidente entre trem de carga e caminhão complica trânsito na Cidade do Automóvel

PUBLICIDADE

No início da tarde desta sexta-feira (27), por volta de 13h20, um caminhão e um trem de carga colidiram e deixaram o trânsito complicado próximo ao viaduto de acesso a Cidade do Automóvel. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência com três viaturas e 13 militares.

O caminhão Mercedes Benz, de cor amarela, que era conduzido por Claudinei Figueira de Oliveira, ao se aproximar do cruzamento da linha férrea olhou apenas para um dos lados, segundo ele. Ao tentar prosseguir com seu veículo ouviu a buzina do trem e ao engatar a marcha ré, não foi possível recuar com o caminhão devido ao outros veículos que haviam parado logo atrás.

Em seguida percebeu a vibração e o impacto do trem com a cabine do caminhão. O trem era composto no momento do acidente por 88 vagões mais duas locomotivas e estavam vazios. O trem parou em seguida, bloqueando a via de acesso ao SIA e não chegou a sair dos trilhos. Os técnicos da linha férrea foram acionados para avaliação de danos e posteriormente liberação da pista. O maquinista e o condutor do caminhão não se feriram. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).