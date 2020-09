Acidente entre dois carros destrói Food Truck no Riacho Fundo II

PUBLICIDADE

Um acidente entre dois carros, na EPCT, no Distrito Federal, destruiu um food truck na noite madrugada desta quinta-feira (4). A colisão ocorreu por volta da meia noite, no Riacho Fundo II, em frente a pista do Recanto das Emas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar o motorista que provocou a batida apresentava sinais claros de embriaguez. A perícia só liberou o local do acidente por volta das 5 horas da manhã.

Cassiano Neto, de 61 anos, conduzia um peugeot 206. Ele fez o teste de alcoolemia e foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga, onde está sob escolta policial por embriaguez ao volante. Cassiano teve apenas um corte no supercílio.

Já o outro carro, conduzido por Suzana Moreira, de 34 anos, carregava o food truck de uma hamburgueria artesanal. Também estavam no carro o esposo da condutora, Paulo Fabrício, 34 anos, e na parte de trás a namorada do atendente, Tayná Sobral, de 19 anos, que ficou em estado de choque e foi levada ao Hospital da Ceilândia. O carro e o carrinho de trabalho ficaram destruídos. Os demais ocupantes tiveram leves escoriações e passam bem.

“Foi um susto. Estávamos há dois meses com esse trabalho para o nosso sustento e uma tragédia dessa acontece. É muito frustrante”, disse Suzana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ela após fechar o dia de trabalho, ela resolveu encher o pneu em um posto que fica no Recanto das Emas, decidindo não fazer o balão e sim pegar um retorno. “Retornamos, já estávamos na faixa de desaceleração para entrar no Riacho Fundo II, onde moramos, quando sentimos a pancada. Pensamos que o trailer tinha descarrilado. Com o impacto nosso carro foi jogado muitos metros a frente. Quando paramos, vimos o trailer jogado no canteiro e o carro do outro condutor afundado na traseira. Foi muito rápido.”, contou.

Segundo testemunhas, o peugeot já vinha cambaleando na BR desde muito longe e que o homem, após o acidente, estava muito exaltado, xingando e ameaçando a todos.

Com a ajuda de clientes, Suzana criou uma vakinha online para arrecadar fundos para um novo food truck. “Agora precisamos de ajuda para voltar a trabalhar. Perdemos geladeira, fritadeira e tudo que tinha dentro do carrinho”.

Se você quiser ajudar, entre em contato