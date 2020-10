Acidente entre carro e poste deixa três feridos em Samambaia

PUBLICIDADE

No início da madrugada deste domingo (4), por volta de 00h25, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de colisão frontal entre veículo e poste, na via principal da Quadra 310, Conjunto 04, frente ao Mineirão, em Samambaia Sul.

As equipes de socorro atenderam ao acidente que envolveu o GM/Prisma de cor vermelha, conduzido por um homem de 40 anos, que perdeu o controle da direção e veio a colidir com um poste da rede elétrica e de iluminação pública, apresentava dores na região lombar, escoriações pelo corpo.

Juntamente estavam uma mulher de 38 anos, que apresentava cortes na face, hematomas pelo corpo e um menor de idade, de 9 anos, que teve apenas ferimentos leves no rosto, e nos dedos das mãos. Todas as vítimas estavam conscientes, orientadas, estáveis e foram transportadas pelo CBMDF com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O trânsito ficou parcialmente interditado na via e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A perícia foi acionada.