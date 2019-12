Acidente entre carro e ônibus deixa feridos no Recanto das Emas

PUBLICIDADE 

No início da manhã desta segunda-feira (30), por volta de 4h57, um veículo de passeio e um ônibus colidiram na pista principal do Recanto das Emas, próximo a quadra 106. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e empregou sete viatura e 27 militares.

Um Ônibus VW Induscar colidiu com um VW Fox. O motorista do ônibus, Adson Natan Freitas Silva, 24 anos, não se feriu. Já o condutor do carro, Fernando Campos Santos, 38 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia, com escoriações na face e no crânio e otorragia, mas estava consciente e estável.

Mais duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram resgatadas pelo CBMDF. Lucas de Pádua Maciel Brandão, 25 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional de Ceilândia, com suspeita de fratura de fêmur direito e escoriações. O outro passageiro, que não teve o nome divulgado, foi transportado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).