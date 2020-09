Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa em estado grave

PUBLICIDADE

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida em estado grave na noite de terça-feira (1). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência.

A colisão ocorreu na DF-180, no trecho entre a BR-060 e a DF-290, próximo à Ponte Alta, no Gama. O carro envolvido é um Fiat Uno de cor branca. O motorista, Wesley Sá, 40 anos, não se feriu.

Já o motociclista que conduzia a Honda CG 150 de cor preta se feriu com gravidade. Antonio Carneiro Neto, 57 anos, teve amputação do pé esquerdo e fraturas expostas no braço e na perna esquerdos. A vítima apresentava sinais de choque e estava desorientada e foi levada para o Hospital Regional do Gama (HRG).

A dinâmica do acidente não foi informada. O CBMDF não fez imagens da cena da colisão.