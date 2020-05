Acidente deixa uma vítima fatal na DF-130

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (4) um acidente na DF-130, próximo ao povoado Café Sem Troco, região administrativa de Planaltina, deixou uma pessoa ferida e uma morta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta de 8h10 e atendeu a ocorrência com quatro viaturas por terra, uma aeronave e 15 militares.

O acidente envolveu uma motocicleta Honda CBX 250, que era conduzida por Marco Antônio Silva Andrade, 18 anos. Ele foi atendido pelo CBMDF mas, no momento em que a corporação chegou, ele já apresentava sinais vitais e teve o óbito declarado ainda na cena do acidente.

O outro veículo era um GM Kadett, conduzido José Alves do Nascimento, 61 anos. Ele ficou preso às ferragens e precisou ser imobilizado e retirado do veículo. Tendo em vista o quadro que se encontrava o motorista no momento do desencarceramento, a aeronave do CBMDF foi acionada. O médico da equipe aérea avaliou o paciente e orientou seu transporte via terrestre.

Após ser removido do carro, José foi atendido por equipe mista composta de integrantes do CBMDF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi levado ao Hospital de Planaltina, apresentando dores no peito e escoriações. Estava consciente, orientado e estável.

O transito foi bloqueado em ambos os sentidos e desviado para via marginal durante o atendimento e pouso da Aeronave. A cena ficou aos cuidados da PMDF,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE