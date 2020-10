Acidente deixa uma pessoa ferida no SOF Norte

PUBLICIDADE

No início da manhã desta sexta-feira (16) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender huma colisão entre dois veículo no Setor de Oficinas Norte, na quadra 4, conjunto I. A corporação mobilizou, às 8h16, duas viaturas e nove militares para atender a ocorrência.

Em frente à oficina JK, próximo ao retorno, o condutor do veículo, Citroën Xsara Picasso de cor cinza, de 37 anos, e o veículo Peugeot/206 SW de cor prata, colidiram.

O motorista do Citroën não teve nenhuma lesão e não necessitou de atendimento pré-hospitalar; já a condutora do outro automóvel, estava com suspeita de fratura no membro superior direito e queixava-se de dores na cervical. A vítima estava consciente, orientada e estável e foi conduzida para o Hospital de Base.