Acidente deixa três mortos e três feridos na BR-020

PUBLICIDADE 

Na manhã desta terça-feira (31), uma colisão entre uma carreta e dois carros de passeio deixou três mortos e três feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), e empregou uma aeronave com cinco militares.

O acidente aconteceu BR 020 Km 83, próximo da Vila Boa, depois de Formosa-GO, às 8h09.

Uma carreta Bi-trem e outros dois carros de passeio estavam envolvidos seis pessoas foram vitimadas. Dessas seis, três tiveram óbito atestado ainda no local do acidente.

Das vítimas que sobreviveram ao acidente, Manoel Mário Pereira Silva, 60 anos, foi transportado pelo Resgate Aéreo 03 ao IHBB com TCE, fratura do fêmur esquerdo, fratura do braço esquerdo e corte profundo na face, mas estava consciente, orientado e instável. A via ficou interditada durante todo o atendimento e permaneceu aos cuidados da PRF.