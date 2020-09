Acidente deixa três feridos próximo ao Posto Policial Barreiros

PUBLICIDADE

Na manhã deste sábado (5), por volta de 7h18, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre três veículos de passeio na DF-140, próximo ao Posto Policial Barreiros.

A corporação mobilizou sete viaturas, um helicóptero e 31 militares para atender ao chamado.

Veículos envolvidos:

VW Voyage, de cor branca, conduzido por Ricardo Francisco Dias, 20 anos, que foi atendido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com dores no tórax.

Fiat Siena, de cor vermelha, conduzido por Josival Alves de Oliveira, 32 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Hospital Regional do Paranoá, consciente, orientado, com dor no peito e edema na cabeça. O senhor Josival ficou retido no interior do veículo, precisando ser retirado pelas equipes do CBMDF, após a abertura do carro e sua devida imobilização.

Fiat Palio Weekend, de cor cinza, conduzido pelo senhor Edilson Chagas da Silva, 55 anos, que foi atendido e transportado pelo CBMDF ao IHBDF a bordo do RESGATE 03, consciente, orientado, com escoriações e dores no corpo. O senhor Edilson ficou com seus membros inferiores presos às ferragens do carro, sendo necessário o desencarceramento para retirá-lo, com corte de partes metálicas e extração da porta.

O socorro envolveu equipes do 17º Grupamento de Bombeiro Militar de São Sebastião (unidade da área), do Grupamento de Busca e Salvamento e do Grupamento de Aviação Operacional. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. Após o socorro, o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).