Acidente com caminhonete na BR 020, sentido Planaltina, deixa quatro feridos

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

Na manhã desta quinta-feira (3), uma caminhonete S10 colidiu contra uma rocha no canteiro central da BR 020 após o motorista, de 39 anos, perder o controle na altura do Km 46, sentido Formosa/Planaltina – DF. O acidente resultou em quatro vítimas, duas delas menores de idade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Goiás foram acionados às 05h32, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da caminhonete GM/S 10, de cor branca, foi encaminhado ao Hospital de Formosa. Uma passageira, de 39 anos, foi socorrida com um trauma na face, estava inconsciente e apresentava quadro clínico instável, de acordo com o médico que a atendeu.

Duas crianças estavam no veículo no momento do acidente, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Planaltina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a ocorrência, nenhuma faixa precisou ser interditada. A perícia foi acionada e o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).