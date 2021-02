Acesso da Epia à via DF-010 são recuperadas

PUBLICIDADE

Iniciado na segunda quinzena de janeiro, os acessos da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003) à Estrada Parque Armazenamento e Abastecimento (DF-010) foram entregues aos motoristas na última sexta-feira (12). Por ali passam, por dia, aproximadamente 10 mil veículos.

O serviço foi realizado por administração direta, com recursos próprios da autarquia e força de trabalho de 20 servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER), em uma extensão total aproximada de 1 km.

Etapas da obra

Os operários responsáveis pela execução do serviço executaram as etapas de fresagem – o recorte das camadas desgastadas de asfalto –, implantação da nova capa asfáltica nos dois trechos e sinalização. Foram utilizadas aproximadamente 900 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Cbuq).

“Apesar de não ser uma obra grandiosa, essa melhoria viária proporciona mais comodidade e segurança para os milhares de motoristas que trafegam da Epia em direção à DF-010, sentido Palácio do Buriti”, explicou o superintendente de obras do DER, Cristiano Cavalcante.

A cozinheira Cristina Santana, de 31 anos, moradora da Asa Norte, ficou satisfeita com a conclusão da obra. “Esse asfalto novo veio em boa hora”, destacou. “Sem dúvida, a partir de hoje, vou e volto do trabalho mais tranquila, sabendo que a pista está bem-cuidada”.

As informações são da Agência Brasília