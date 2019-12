Acesso ao Taquari liberado a partir desta sexta (20)

PUBLICIDADE 

Na próxima sexta-feira (20) o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) vai liberar na próxima sexta-feira (20), às 10 horas, mais um trecho concluído da obra de ligação Torto-Colorado. Nesta fase, a liberação será o acesso ao Taquari.

A obra do LTC está na última fase, atualmente com 93% de conclusão. A última etapa é construção do viaduto que fará a ligação entre a DF-007 e a 3ª pista implantada na descida do Colorado, concluída e liberada no dia 27 de setembro deste ano.

Trechos que já foram liberados

Conforme a obra avança, o DER libera trechos finalizados para a população, sempre com o objetivo de proporcionar maior fluidez ao trânsito da região. Em abril deste ano foi liberado o primeiro trecho pronto: o acesso à DF-150 por dois novos viadutos. Aproximadamente 30 dias depois, conforme previsto pelo departamento, foi liberado o acesso do balão do Colorado ao Lago Oeste.

Em setembro, foi liberado o 3º trecho, com 5,2 km de extensão da via marginal entre o Torto e o Colorado, sentido Sobradinho/Brasília. A previsão é de que o 5º trecho a ser liberado seja a subida do Colorado, juntamente com o novo viaduto.

A obra do LTC

A Ligação Torto-Colorado (LTC) foi iniciada em 2014. Esta grandiosa obra, de R$90 milhões, integra junto com o Trevo de Triagem Norte (TTN) a obra que visa desafogar o trânsito de toda a saída norte do DF. O LTC engloba os serviços de Implantação da 3ª pista entre o Torto e o Colorado, duplicando a capacidade de fluxo da via, a implantação de ciclovias, a construção de viaduto de acesso ao Bairro Taquari, Núcleos Rurais e DF-150.

As obras do LTC, especificamente, são fundamentais para livrar a saída norte do DF dos infindáveis engarrafamentos que diariamente ocorrem nos horários de pico (de 6h às 9h30 e de 17h30 às 19h45), que tanto prejudicam os usuários da DF-003 e das cidades de Planaltina, Sobradinho I e II e diversos condomínios do Grande Colorado, da DF-150.

A população média nessas cidades é em torno de 370 mil pessoas. A conclusão total da obra está prevista para o início de 2020.

Com informações Agência Brasília.