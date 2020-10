Ação Social no Riacho Fundo fará testagem para Covid-19

PUBLICIDADE

A região administrativa do Riacho Fundo vai receber a ação social Vila Sesc Mais Saúde, neste sábado e domingo (24 e 25). O projeto tem o objetivo de promover a testagem para Covid-19, exames ginecológicos, consultas médicas, corte de cabelo e aulão de dança de forma gratuita. O evento vai acontecer no estacionamento da Administração Regional, das 9h às 15h. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada.

Durante a atividade, vão ser ofertados cerca de 5 mil testes para Covid-19 – 2,5 mil a cada dia. Exposição de artesanato, Carreta da Beleza do Senac e personagens infantis para a criançada brincar também fazem parte das atividades, bem como distribuição de lanche, picolés, brindes e, para o público adulto, kit composto com máscara protetora e preservativo.

Os serviços incluem ainda exames em mulheres de 25 a 64 anos e testes preventivos oferecidos em consultórios montados no local. Também haverá psicólogos e assistentes sociais para atendimento direcionado a idosos e familiares.

A administradora do Riacho Fundo, Ana Lúcia Melo, reforça a necessidade do uso de máscaras e do distanciamento social, entre outras medidas de prevenção ao coronavírus. “Pedimos à população que tome todos os cuidados e siga as orientações dos profissionais que estarão trabalhando no evento”, pontua. “Com o apoio de todos, faremos mais uma ação social de sucesso em nossa cidade”.

Programe-se / Vila Sesc Mais Saúde

Data: sábado (24) e domingo (25).

Horário: das 9h às 15h.

Local: Administração Regional do Riacho Fundo (Área Central 3, Lote 6).

Mais informações: 99125-9584

