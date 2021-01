Ação social da CEB entrega geladeiras e lâmpadas para moradores de comunidades carentes

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

A Companhia Energética de Brasília promoveu, nesta sexta-feira (29), a 4ª edição do Projeto Agente CEB. Durante o ação, a empresa realizou a entrega de aparelhos elétricos para moradores de comunidades carentes do Distrito Federal. Desta vez, a região administrativa de Brazlândia foi a contemplada para receber a iniciativa, que doou 19.850 lâmpadas e 318 geladeiras.

Vinicius Silva dos Santos, teve dois motivos para ficar feliz: ganhar uma geladeira novinha e ver a conta de energia diminuir.

“Agora vou poder congelar melhor meus alimentos e ainda assim diminuir minha conta. Com certeza trará muitos benefícios pra minha família”, destacou o rapaz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Projeto Agente CEB integra o Programa de Eficiência Energética, regulamentado pela Lei nº 9.991/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que determina que as concessionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar, anualmente, 0,40% de sua receita operacional líquida no desenvolvimento de projetos que têm como objetivo principal promover o uso eficiente e racional de energia. Dessa forma, as geladeiras e lâmpadas são substituídas por equipamentos mais econômicos.

Além disso, os contemplados participam de palestras educativas, com dicas de segurança e de economia no uso da energia elétrica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, serão substituídos 4 mil refrigeradores e 250 mil lâmpadas convencionais por lâmpadas LED em todo o Distrito Federal, além da regularização de 500 consumidores com a instalação de “postinhos” e medidores de energia.

“Todo processo é gratuito. A seleção dos beneficiados começa com a visita de um agente de campo às famílias de localidades carentes do DF. Durante as visitas, o refrigerador é avaliado e, se for ineficiente, é agendada uma visita de um eletrotécnico, que valida a indicação e aplica um selo para que o equipamento seja substituído”, explica o presidente da CEB, Edison Garcia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Agente CEB também verifica as lâmpadas e, caso sejam incandescentes ou fluorescentes, o morador receberá as LED’s, até o limite de cinco, para colocar na residência.

Até agora, já foram feitas 3.687 visitas, 6.608 lâmpadas entregues e 109 refrigeradores substituídos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

O Agente CEB ainda passará por cidades como Ceilândia, Itapoã, Paranoá, Varjão, Sobradinho II, Planaltina, São Sebastião, Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II e Samambaia.

SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA AGENTE CEB

O Agente CEB faz parte do Programa de Eficiência Energética, regido pela Lei nº 9.991/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A lei determina que as concessionárias de distribuição de energia elétrica devem aplicar, anualmente, 0,40% de sua receita operacional líquida no desenvolvimento de projetos que têm como objetivo principal promover o uso eficiente e racional de energia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para participar do programa é preciso ser cliente da CEB, estar adimplente com a Companhia e ser morador de uma região de baixa renda do Distrito Federal. Para receber um dos 4.000 refrigeradores eficientes, o cliente deve possuir uma geladeira funcionando com, no mínimo, dez anos de uso e até cinco lâmpadas florescentes compactas, incandescentes ou halógenas.

Com informações da CEB