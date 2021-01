Ação recolheu mais de 40 toneladas de entulho em Vicente Pires

PUBLICIDADE

“Começamos o ano fazendo a limpeza da cidade”. A frase do administrador regional de Vicente Pires, Daniel de Castro, resume bem os serviços que estão sendo efetuados pelo GDF Presente na cidade, em parceria com a administração e outros órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), desde segunda (4).

Nas ruas 4 e 10B, as equipes do Polo Central Adjacente II e da administração regional realizaram a limpeza de diversas bocas de lobo, desobstruindo a passagem em direção às galerias de águas pluviais para o período chuvoso. Em outros pontos da cidade, como nas ruas 3B e 12, cerca de 40 toneladas de entulhos, inservíveis e galhadas foram retirados.

Já na entrada da rua 3, pelo lado da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), funcionários do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) fizeram uma operação “tira terra” do asfalto próximo ao viaduto. Do outro lado da região, na via marginal da Estrutural, altura do Batalhão de Polícia Rodoviária, o GDF Presente atuou no fechamento de uma erosão utilizando material pesado e terra compactados e finalizando o trabalho com contenções para diminuir o buraco e evitar futuros assoreamentos causados por água da chuva.

Daniel de Castro ressalta tanto a importância do reforço do programa nas ações de ordenamento de Vicente Pires quanto a eficiência dos serviços executados, que foram percebidos pela população. “No sábado (1), recebi um vídeo de um morador mostrando um entulhos e lixo amontoados na rua por causa da chuva. No primeiro dia útil, que foi segunda (4), já estávamos com equipes no local e solucionamos a situação, recolhendo todo o material depositado na área”, conta. “Essa é a importância do GDF Presente para o nosso trabalho”.

O coordenador do Polo Central Adjacente II, Rodrigo Soares, destaca o entrosamento entre o programa e a administração regional. “É essencial, a gente tem uma comunicação muito bacana, com informações sobre as demandas, feedbacks. É essa parceria que faz com que os trabalhos sejam feitos de maneira rápida e eficiente”, afirma.

Além do SLU, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) também está auxiliando no mutirão de serviços, realizando a pintura e sinalização da rua 4.

As informações são da Agência Brasília