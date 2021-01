Ação recolhe seis toneladas de lixo de canal no Varjão

PUBLICIDADE

O Programa GDF Presente foi responsável pela retirada de seis toneladas de entulho que incomodava os moradores da Quadra 5, localizada no Varjão. Com cerca de 130 metros de comprimento, o canal passa nas proximidades de vários prédios e fica na encosta de um morro entre a região administrativa e o bairro Taquari.

A remoçao do entulho foi um pedido da comunidade local, pois, com o escoamento da água da chuva que desce pela encosta, há o acúmulo de muita sujeira na região, tanto de origem orgânica (mato, capim, terra) quanto humana (sacolas plásticas).

As equipes do GDF Presente e da Administração Regional do Varjão recolheram cerca de seis toneladas de lixo e entulho e, assim, a vala ficou completamente limpa. “O serviço foi solicitado pelos próprios moradores da Quadra 5. A sujeira que escorria acabava entrando nos apartamentos próximos da encosta. Teve morador que perdeu móvel, infelizmente. Por isso concentramos esforços nisso”, explica o coordenador do Polo Central Adjacente II, Lúcio Barbosa.

Concluída a limpeza, os moradores da região da Quadra 5 demonstraram gratidão pela melhoria. Um deles é Danilo Rodrigues Silva, 36 anos, analista de sistemas. “Quero agradecer ao GDF Presente por estar ajudando a gente com a limpeza dessa vala aqui, que conduz a água do morro. Em outros momentos já teve inundação, por isso essa ação foi bem-vinda, principalmente agora nesta época de chuva, evitando possíveis inundações”, diz Danilo, enfatizando a importância do serviço.

Administrador regional do Varjão, Lúcio Rogério destaca o papel do programa na limpeza e na preservação da infraestrutura urbana da cidade. “O polo é primordial para a manutenção da cidade e, neste caso específico, no trabalho de impedir a invasão das águas nas casas. Se não fizéssemos esta limpeza agora, teríamos um próximo mês com muitos incidentes. Por isso, somos muito gratos de participar em conjunto com o GDF Presente”, afirma.

Ordenação por todos os cantos

Além da limpeza na vala da Quadra 5, o GDF Presente também atuou em vários outros pontos do Varjão, em um amplo trabalho de limpeza. Durante a semana, foram retiradas das ruas ao menos 80 toneladas de entulhos e inservíveis, como restos de obras, móveis e colchões inadequadamente descartados.

As equipes também auxiliaram três borracharias da cidade a descartar corretamente cerca de seis toneladas de pneus. O entulho foi recolhido por caminhões do programa e levados para o depósito do Serviço de Limpeza Urbana.

As informações são da Agência Brasília