Ação recolhe 66 toneladas de entulho no Lago Sul e no Plano

O GDF Presente segue levando mais limpeza e organização, nos primeiros dias do novo ano, para todas as cidades do DF. Ao longo de mais de 19 quilômetros em linha reta pela Estrada Parque Dom Bosco (EPDB), as equipes do programa e da Administração Regional do Lago Sul irão limpar, durante a semana, as bocas de lobo instaladas entre as Quadras Internas (QI) e Quadras do Lago (QL) 1 a 28.

Nesta segunda (4), 14 estruturas foram asseadas, sendo recolhidas seis toneladas de lixo entre orgânicos e recicláveis. “É um trabalho intenso, que demanda tempo e disposição, mas muito importante, principalmente para esse período de chuvas. Estamos agora fazendo do lado da pista, que liga a 1 à 28; depois, iremos limpar as bocas de lobo no sentido inverso também”, explica o coordenador substituto do Polo Central Adjacente I, Lúcio dos Santos Barbosa.

Outro serviço de asseio realizado nesta segunda (4), foi o recolhimento de cinco toneladas de entulho descartadas em uma área imprópria da QI 23. O trabalho foi fruto de uma notificação via ouvidoria do GDF. E não parou por aí. Também foi retirado entulho do Pontão Sul.

O administrador regional do Lago Sul, Rubens Santoro Neto, afirma que a presença do GDF Presente é de vital importância para otimizar os trabalhos constantes que são realizados na região. “Periodicamente fazemos operações de recolhimento de lixo, principalmente verde. Infelizmente, ainda existem os recalcitrantes em cumprir o que a legislação determina, então temos que atuar. O GDF Presente nos ajuda nessa questão dando um boom de limpeza e organização, com isso mantemos a região sempre bem conservada”, ressalta.

Além da limpeza urbana, as equipes do Polo Central Adjacente I também irão realizar, a partir desta terça (5), uma operação tapa-buracos em diversos pontos do Lago Sul, começando pela EPDB e passando por locais como o estacionamento do Parque Deck Sul.

Limpeza intensificada

No Plano Piloto, os trabalhos do GDF Presente também representam manutenção da limpeza urbana, como ocorreu ao longo do Setor de Embaixadas Sul, próximo à avenida L4 Sul: 92 bocas de lobo foram limpas pelas equipes, das quais foram recolhidas apenas sete toneladas de lixo, em sua maioria de fonte orgânica (folhas e pedaços de árvore).

Já na Vila Planalto, os caminhões e pás carregadeiras do programa foram utilizados para recolher aproximadamente 48 toneladas de entulhos e inservíveis despejados irregularmente em um terreno.

As informações são da Agência Brasília