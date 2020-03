Ação rápida: Saúde mantém estoques de medicamentos e aguarda mais que já foram comprados

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem trabalhado com objetivo de manter os estoques de medicamentos para pacientes crônicos, como diabéticos e hipertensos. Glicazida, metfromina e fita de glicemia, que ainda não estão nas prateleiras, já tem data prevista para chegar e devem estar disponíveis ainda este mês.

“A previsão é de que a glicazida seja entregue até 25 de março e a metformina, até 30 de março. Porém, estamos tentando antecipar a entrega de ambos para essa semana”, adianta a subsecretária de Logística da Secretaria de Saúde, Mariana Mendes Rodrigues.

A quantidade comprada será suficiente para quatro meses de abastecimento.

Outros medicamentos para diabetes, porém, estão com estoque regular, como NPH, a de uso regular, a ultra rápida, a glargina, a glibenclamida e o determir. Todas elas em quantidade suficiente para até cinco meses.

Hipertensão

Para os hipertensos, as notícias também são boas. Dos 28 medicamentos utilizados por estes pacientes, apenas quatro estão em falta, porém, com processo de compra em andamento.

Um deles é o metoprolol, já com nota de empenho emitida para a chegada de 850.980 comprimidos. Outros três estão com processos de compra emergencial e regular em andamento: anlodipino 10mg, diltiazem 60mg, metoprolol e propranolol 40mg.

“A Secretaria de Saúde tem trabalhado diuturnamente para repor os medicamentos em falta. Todos aqueles que ainda não chegaram, já estão com processo de compra em andamento. Os processos regulares vão eliminar a necessidade de processos emergências e assim que concluídos, vão abastecer normalmente os estoques evitando possíveis interrupções no fornecimento aos pacientes. Essa é a determinação do governador que será rigorosamente cumprida, ressaltou o Secretário de Saúde Francisco Araujo (foto).