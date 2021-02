Ação itinerante da Sejus imuniza 220 idosos

PUBLICIDADE

Espaço aberto, seguro e com acessibilidade atraiu a atenção de moradores de uma das regiões administrativas que tem o maior índice de população idosa do DF. O grupo prioritário – definido pelo calendário de vacinação do Ministério da Saúde, com mais de 80 anos – logo cedo, formava uma tímida fila na Praça dos Direitos, na QNN 13 de Ceilândia.

Expectativa, emoção e ansiedade foram relatos expressados pelos idosos e acompanhantes que passaram pelo local.

Após um ano à espera da vacina, dona Francisca Maria, de 86 anos, descreveu o momento como um misto de medo e felicidade. ” Estava muito preocupada por causa do vírus, a gente que é idosa sente que pode acontecer algo ruim, fica receosa, mas graças a Deus estou feliz demais agora”, afirmou.

Com uma cadeira de praia na mão, a filha de Dona Antônia Pereira de Souza, de 96 anos, se preparou para uma longa espera na fila para vacinar a mãe e se surpreendeu com a estrutura. “Pensamos que iria demorar, vimos que ontem estava vazio e que muita gente poderia ter tido a mesma ideia que a gente. Por isso, garantimos um local para ela sentar. Mas tem até cadeira de rodas para auxiliar as pessoas. Foi mais rápido do que a gente esperava”, comentou satisfeita.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, destacou a responsabilidade do governo em trabalhar de forma unida, utilizando equipamentos públicos e projetos que possam expandir a imunização, nas regiões administrativas do DF. “De maneira rápida e sem aglomeração, trouxemos nossa ação ‘Sua Vida Vale Muito’ para Ceilândia. O sentimento de poder imunizar este primeiro grupo traz um senso de responsabilidade muito grande”.

A secretária também falou sobre a ação itinerante ter adaptado o tema para atender melhor a comunidade. “As ações da Sejus são idealizadas para levar, de diversas formas, serviços que fazem diferença às comunidades, desta forma, nos colocamos à disposição da secretaria de Saúde para trazer mais agilidade na imunização dos idosos”, completou.

A atividade ocorreu por meio do programa itinerante da Sejus: “Sua Vida Vale Muito”. Nesta primeira edição de 2021, a ação, que já percorreu várias cidades do DF e atendeu mais de seis mil pessoas, teve o foco adaptado para a expandir a imunização na cidade de Ceilândia.

No primeiro dia, 04 de fevereiro, 131 idosos foram vacinados. Nesta sexta (5), segundo dia da ação, 89 idosos foram imunizados. A vacina aplicada durante os dois dias foi a da farmacêutica AstraZeneca, da Oxford.