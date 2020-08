Ação conjunta atende pessoas em situação de rua no Setor Comercial Sul

PUBLICIDADE

Uma ação conjunta das secretarias de Trabalho, Saúde, Segurança Pública, Mulher, Defesa civil, Desenvolvimento Social e Justiça, estará de hoje até o dia 4 de setembro numa tenda montada no Setor Comercial Sul para atender às cerca de 300 pessoas em situação de rua que vivem no local. O objetivo do projeto é prestar atendimento nas áreas de saúde, moradia, emissão de documentos, como carteira de trabalho digital, e colocação no mercado de trabalho. O local é um dos preferidos para a população em situação de rua por estar situado na zona central de Brasília.

A Secretaria de Segurança está dando apoio logístico ao trabalho, como por exemplo, na montagem das tendas para o atendimento. A Secretaria de Saúde, além de realizar o exame de covid-19, será responsável pela abordagem das pessoas que vivem em situação de rua, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

De acordo com a Secretaria de Trabalho, já no primeiro dia da ação foi grande o interesse das pessoas que vivem no Setor Comercial pelo projeto. A Setrab acredita que será possível atender – emitir carteira e inserir no mercado de trabalho – 80% do público alvo. Durante a pandemia de covid-19 alguns dos moradores do SCS que não tinham documentos conseguiram fazer carteiras de identidade e CPF com a ajuda de Organizações Não Governamentais (ONG). De posse dos documentos foi possível se inserir no programa de ajuda emergencial do GDF de R$ 400 reais.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, com a redução da circulação de pessoas no no SCS, os moradores do local contam com ajuda de voluntários que doam alimentos e produtos de higiene pessoal. Antes mesmo do projeto conjunto, a Secretaria de Desenvolvimento Social que já distribuía marmitas em vários pontos do local e fez a reforma dos banheiros públicos, em parceria com o empresariado local. Os moradores do Setor Comercial, como os de outras localidades, receberam da Sedes durante três meses 2.400 refeições diárias. Os alimentos eram preparados em restaurantes comunitários e levados ás pessoas.

Desde junho as refeições deixaram de ser entregues na rua e a distribuição foi concentrada no Alojamento Provisório do Autódromo, no da Ceilândia, nos centros POP e restaurantes comunitários. Nos alojamentos Provisórios são distribuídas três refeições diárias.