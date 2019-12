Ação arrecada 800 brinquedos

PUBLICIDADE 

A sétima edição da campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília está chegando ao fim. Comandada pelo colunista do JBr Marcelo Chaves, a ação deste ano arrecadou até agora mais de 800 brinquedos novos, que serão todos doados para crianças carentes do Distrito Federal e Entorno.

“Graças a ajuda de padrinhos patrocinadores, doadores e leitores, conseguimos esta quantidade maravilhosa de brinquedos“, disse Marcelo, que lembra que a ação continuará em janeiro, quando serão feitas as entregas de alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas, também arrecadados na mesma campanha, para ONGs e instituições filantrópicas da capital e de regiões do Estado de Goiás.

A expectativa é que 25 instituições que auxiliam desde crianças até idosos carentes e pessoas com enfermidades graves sejam beneficiadas.

“O brasiliense é muito solidário. Não escutei nenhum ‘não’ para quem eu convidei a participar desta ação social. Prova disso é o sucesso de arrecadação de brinquedos, mesmo com as dificuldades econômicas que o país enfrenta”.

Quem quiser participar poderá doar até o final do ano alimentos não-perecíveis e fraldas geriátricas na sede do Jornal de Brasília, no SIG Sul, quadra 1, lote 765 ou entrar em contato pelo número: (61) 3343-8100. “Mandamos buscar os donativos. Toda a ajuda será muito bem-vinda”, diz Marcelo.