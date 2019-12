Academia comunitária: idoso morre de parada cardiorrespiratória

PUBLICIDADE 

Durante a manhã desta sexta-feira, um idoso se exercitava em uma academia comunitária, quando teve uma parada cardiorrespiratória e veio a morrer.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Espedito Gomes Monteiro, de 75 anos, estava na pracinha da QI 2, no Guará 1, em frente à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Ele teve um mal súbito e não resistiu. O trânsito na via ficou parado, sentido Plano Piloto, no momento do socorro.

O CBMDF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Após mais de uma hora tentando reanimar o idoso, a equipe médica confirmou a morte do paciente. A Polícia Civil foi acionada.