Academia Buriti: com 3 mil acessos, projeto faz sucesso entre servidores

A primeira semana de aulas on-line do projeto Academia Buriti inclui, na rotina de servidores e seus familiares, a prática de defesa pessoal, taekwondo e treino funcional, afastando-os do sedentarismo e dando-lhes mais disposição. Coordenada pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, da Secretaria de Economia, a iniciativa também busca minimizar o mal-estar provocado em muitas pessoas pelo isolamento social imposto pela pandemia.

O lançamento da Academia Buriti, em 13 de agosto, contou com 500 visualizações ao vivo e mais de 1,7 mil acessos registrados posteriormente. Durante a primeira semana, com programação diária, ao vivo, sempre às 7h, foram cerca de 1,3 mil visualizações. A ideia é ampliar atividades e horários de transmissão. “O projeto tem como objetivo melhorar a saúde do trabalhador e, consequentemente, motivá-lo a prestar cada vez mais um serviço público de qualidade”, pontua o secretário de Economia, André Clemente.

No canal do Youtube da secretaria as pessoas escreveram mensagens de ânimo. “Excelente forma de começar o dia”, comentou uma servidora. “Estou amando a iniciativa”, afirmou outra trabalhadora da Secretaria da Mulher.

A iniciativa ainda prevê o lançamento de vídeos com séries de exercícios gravadas e dicas de apenas um minuto com orientações sobre postura correta, relaxamento e preparação física para atividades laborais. “Acreditamos que a iniciativa já teve impacto positivo, pois tivemos registros de melhoria de ânimo e mais disposição para as rotinas diárias”, analisa a secretária-executiva Adriana Faria, responsável pelo projeto.

As aulas da última semana contaram também com a participação de gestores do Governo do Distrito Federal, como André Clemente, a secretária da Mulher, Ericka Fillipeli, e o secretário de Saúde, Francisco Araújo. “Treinar artes marciais é importante pelo conhecimento de técnicas de autodefesa”, diz Ericka. “Esta é uma iniciativa bastante produtiva, que incentiva a prática de atividades físicas, tão importante quanto a qualidade de nossa alimentação e do sono”, completa Araújo.

Confira a programação

* Sempre pelo canal da Secretaria de Economia no Youtube

Mestre Dada (Defesa Pessoal): às segundas e quartas-feiras, às 7h

Mestre André (Taekwondo): às terças e quintas-feiras, às 7h

Professor Kwame (Funcional): às sextas-feiras, às 7h

Com informações da Agência Brasília

