Acabou a festa: PCDF interrompe aglomerações

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 6ª Delegacia de Polícia (DP) realizou, na noite desse sábado (13), a operação “acabou a festa”, com o objetivo de acabar com aglomerações e festas em via pública.

A corporação tinha informações de duas festas, cujos convites circularam na cidade durante a última semana. Uma delas não aconteceu, mas na outra, na quadra 372 do Itapoã, haviam mais 100 pessoas, maioria adolescentes.

Como resultado de operação, seis pessoas foram autuadas por perturbação da tranquilidade e por Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Além disso, 10 distribuidoras de bebidas foram orientadas a fechar, já que não atuavam apenas como “delivery”, pessoas se aglomeravam na porta. Um adolescente procurado também foi apreendido.

Veja: