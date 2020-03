Abrasel pressiona governo para liberar pacote socorro a bares e restaurantes

PUBLICIDADE 

A Abrasel espera que o governo anuncie um pacote de socorro a bares e restaurantes, que incluiria o pagamento de uma espécie de bolsa aos três milhões de trabalhadores do setor durante os próximos três meses. Com o agravamento da crise do Coronavírus, que culminou no fechamento do comércio e restrições de circulação em todo o país, o setor é um dos primeiros a sentir os impactos econômicos da pandemia.

Se o governo não cumprir o que prometeu, diz Paulo Solmucci, Presidente da Abrasel, o país corre o risco de mergulhar em uma nova crise. “Muitos dos nossos trabalhadores dizem que não sabem como irão viver sem o emprego. É um risco muito grande deixar toda essa gente sem assistência nessa hora”, diz Solmucci.

Para Solmucci, hoje (23) é também o momento de o governo mostrar ao país que promete o que cumpre. Na semana passada, ele esteve com Jair Bolsonaro e integrantes da equipe econômica. A liberação do socorro foi prometida, mas no fim de semana integrantes do governo deixaram em aberto a situação.