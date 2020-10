Abrasel-DF luta para combater comércio ilegal

Após quase seis meses fechado, o setor de alimentação fora do lar vem se reerguendo lentamente. Muitas conquistas já foram consolidadas em prol dos empresários do setor, devido à constante luta da Abrasel-DF junto ao Governo do Distrito Federal. Além das vitórias no governo, a Abrasel-DF também se preocupa com a segurança dos consumidores, e é por isso que sempre orienta o setor a seguir todos os protocolos de segurança. Já foram disponibilizadas cartilhas, manuais, entre outros documentos para ajudar na retomada segura dos bares e restaurantes. Seguindo, portanto, a linha da segurança em primeiro lugar, a mais nova luta da associação junto ao GDF é o combate ao comércio ilegal, pois este, além de atrapalhar o desenvolvimento do comércio formal, também coloca a população em risco, já que não há fiscalização na higiene, na produção dos alimentos, no transporte dos insumos etc.