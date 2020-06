Abertura da W3 Sul para pedestres e ciclistas gera qualidade de vida, dizem especialistas

PUBLICIDADE

Formada por representantes da sociedade civil e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), a Rede Urbanidade vê com bons olhos a liberação da avenida W3 Sul para o lazer da população aos domingos e feriados, com a restrição do acesso aos carros. Para o grupo, medidas como essa podem dar novos sentidos aos espaços urbanos e gerar qualidade de vida para a população.

A Rede divulgou, na terça-feira (16), uma nota de avaliação positiva sobre a liberação de uma das vias mais importantes do Plano Piloto. Para os especialistas, a iniciativa do Governo do Distrito Federal vai de encontro aos anseios da população no sentido da criação de espaços urbanos ao ar livre.

Contudo, o grupo destaca que é indispensável que os cuidados e recomendações prescritos pelos profissionais de saúde sejam respeitados, para que se evite a disseminação da covid-19.

“De tanto vivermos em ambientes degradados, chegamos mesmo a acreditar que esse é o único mundo possível. Porém, o tempo deve mostrar que essa medida poderá ser especialmente benéfica para os moradores da região e para o comércio local que aos poucos viu sua clientela ser afugentada pela má qualidade da vida urbana nesse espaço”, afirma a nota.

Esporte e lazer

Desde 9 de junho, quando foi publicado o Decreto Nº 40.877/2020, a W3 Sul passou a ter o trânsito de ônibus e automóveis interrompido entre as quadras 503/703 e 515/715 Sul, aos domingos e feriados, das 6h às 17h. Com a proposta, a via se tornou exclusiva para caminhadas, corridas, passeios de bicicletas e veículos não motorizados.

Estão proibidas atividades recreativas e esportivas que gerem aglomerações. Também não é permitida a comercialização de produtos por vendedores ambulantes.

Com informações do MPDFT

Leia na íntegra a nota da Rede Urbanidade:

